किशोरों में शारीरिक-भावनात्मक परिपक्वता नहीं होती: विहिप
नई दिल्ली में एक सेमिनार में विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों के लिए शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता की कमी की बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि सहमति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और इसे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत पर बल दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरुवार को कहा कि किशोरों में यौन संबंधों के बारे में सोच-समझकर फैसला लेने के लिए जरूरी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता नहीं होती है। सहमति की उम्र सीमा 18 से कम नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘सांस्कृतिक गौरव संस्थान’ द्वारा आयोजित ‘किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंध- मेडिकल, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी नजरिए’ पर एक सेमिनार में कुमार ने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी बहस के तौर पर नहीं, बल्कि आम परिवारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आप में से हर एक से कहूंगा कि आप अपने परिवार की किसी लड़की के बारे में सोचें।
क्या यह उसके लिए शारीरिक संबंध बनाने की सही उम्र है और वह भी शादी के बाहर? क्या वह ऐसे संबंध के लिए शारीरिक रूप से विकसित और तैयार है? क्या वह इसके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार है? मेरा मानना है कि इसका जवाब नहीं है।पेपर लीक को लेकर हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कुमार ने आरोप लगाया कि किशोर ऐसे बैनर लिए हुए थे जिन पर अश्लील बातें लिखी थीं। उन्होंने कहा कि यह समाज में ऐसी भाषा और व्यवहार को सामान्य बनाने की कोशिश को दिखाता है। कुमार ने चेतावनी दी कि सहमति की उम्र कम करने से शादी और परिवार की संस्था कमजोर होगी।
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