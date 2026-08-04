विश्व हिंदू परिषद् ने सांसद पप्पू यादव का फूंका पुतला
बीसलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सांसद पप्पू यादव की सनातन धर्म पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता गोपी टॉकीज मार्ग पर एकत्रित हुए और होली चौराहे पर पुतला जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई जिलाध्यक्ष धनपाल गंगवार ने की, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बीसलपुर। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जुलूस निकालकर होली चौराहे पर पुतला जलाया। बीसलपुर में सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोपी टॉकीज मार्ग स्थित भूमि विकास बैंक शाखा परिसर मे एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला बनाया पुतले को लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता होली चौराहे पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्मके प्रति प्रति अशोभनीय टिप्पणी किए जाने को लेकर जोरदार नरेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद पप्पू यादव के पुतले में आग लगा दी। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष धनपाल गंगवार ने किया।
जबकि प्रदर्शन करने वालों में श्वेता अग्रवाल, प्रांकुर गर्ग शिवम, नंद किशोर, बागीश, सुखदेव मयंक अग्रवाल, अनमोल रस्तोगी, अंकुर अग्रवाल, ओमेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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