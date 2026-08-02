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सपा व कांग्रेस नेताओं के लिए किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ संतों का अपमान करने पर विहिप कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। संतों का आरोप है कि इन दलों ने तुष्टिकरण की राजनीति करके सनातन धर्म का अपमान किया है। इस अवसर पर कई प्रमुख संत तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सपा व कांग्रेस नेताओं के लिए किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ

अयोध्या, संवाददाता। संसद भवन परिसर में कांग्रेस एवं समाज पार्टी द्वारा संतों और सनातन का अपमान करने के विरोध में क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में विहिप कार्यकर्ताओं ने संतों के नेतृत्व में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हवन कुंड में आहुतियां डाली। संतों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस व सपा नेताओं ने तुष्टिकरण की नीति के कारण हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ विष वमन की राजनीति की और समाज को जातियों में बांट कर सत्ता का स्वाद लेते रहे। इनकी कली खुलने के बाद जब सत्ता से बाहर हो गए तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कालनेमि की तरह ध्यान बंटाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

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भवन करने वालों में प्रमुख रूप से वरुण दास महाराज, आचार्य नारायण मिश्रा, परमहंस दास, महंत अनिरुद्ध देव दास, स्वामी नरेंद्राचार्य, नवनीत महाराज, महंत सीताराम दास, महंत विष्णु दास, विनया नंद महाराज, महंत अभिषेक दास, अमित दास, गदाधर दास, अयोध्या प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद पांडेय, बजरंग दल के कार्यकर्ता शिवा, दिव्यांश,अखिलेश ,राज, अभिषेक, कृष्ण कुमार शुक्ला व भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख जेपी सिंह मौजूद रहे।

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