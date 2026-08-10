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संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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विश्व हिंदू परिषद की बैठक रविवार को नीरज रस्तोगी के आवास पर हुई। इसमें पदाधिकारियों ने संगठनात्मक मुद्दों, आगामी कार्यक्रमों और हिंदू समाज को जागरूक बनाने पर चर्चा की। बैठक में राजीव सिंह ने कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की और सदस्य अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया।

संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की

विश्व हिंदू परिषद की बैठक रविवार के लिये नीरज रस्तोगी के आवास पर की गयी। जिसमें विहिप के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्यक्रमों एवं हिंदू समाज को अधिक संगठित एवं जागरूक बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत उपाध्यक्ष पालक अधिकारी राजीव सिंह द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने का संकल्प लिया। जिला मंत्री विनय प्रताप सिंह ने विभाग संगठन मंत्री योगेश पाठक को उत्तराखंड स्थानांतरण होने पर शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर भावभीनी विदाई दी।प्रांत

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उपाधक्ष्य राजीव सिंह ने आगामी संगठनात्मक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यकर्ताओं के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि विहिप का मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सामाजिक समरसता को मजबूत करना एवं सेवा, संस्कार के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना है। विभाग संयोजिका किरण, विभाग सह संयोजिका महेशा सिंह, देवकी नंदन शर्मा,अरविंद शर्मा, राजीव साहू, कंचन मौजूद थे।

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