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संगठन निष्ठ होकर कार्य करें कार्यकर्ता: मानवेंद्र सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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विश्व हिंदू परिषद की बैठक गुरुवार को केशव कृपा कार्यालय में हुई, जिसमें 12 प्रखंडों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विभाग मंत्री मानवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हर कार्यकर्ता को संगठन के प्रति निष्ठा रखकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कार्यशैली संगठन की भावना को कमजोर करती है।

संगठन निष्ठ होकर कार्य करें कार्यकर्ता: मानवेंद्र सिंह

विश्व हिंदू परिषद की महानगर बैठक गुरुवार को केशव कृपा कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में महानगर के सभी 12 प्रखंडों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विभाग मंत्री मानवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन निष्ठ होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिनिष्ठ कार्यशैली संगठन की भावना को कमजोर करती है, जबकि संगठन के प्रति समर्पण ही उसकी वास्तविक ताकत है।

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