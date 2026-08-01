कार्ययोजना बैठक में जनसंख्या एवं मतांतरण पर हुई चर्चा
अम्बेडकरनगर में विश्व हिन्दू परिषद की दो दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में 25 जिलों से आए पदाधिकारियों ने जनसंख्या और मतांतरण विषय पर चर्चा की। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने आगामी अभियानों और सामाजिक गतिविधियों की योजना पर प्रकाश डाला। बैठक में विभिन्न वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। विश्व हिन्दू परिषद अवध प्रांत की दो दिवसीय प्रांत कार्य योजना बैठक शनिवार को कटेहरी बाजार स्थित देव इंद्रावती पीजी कॉलेज में शुरू हुई। 25 जिलों से यहां आए पदाधिकारियों से जनसंख्या एवं मतांतरण विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का शुभारंभ श्रीराम दरबार माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों के बीच जनसंख्या व मतांतरण विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संगठन के आगामी अभियानों, सामाजिक समरसता, युवाओं व महिलाओं की सहभागिता तथा क्षेत्र में धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों को गति देने के लिए कार्य योजना पर भी प्रकाश डाला।
पदाधिकारियों ाा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप आगामी कार्ययोजना को मूर्त रूप देने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इस दौरान क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत मंत्री देवेंद्र, उपाध्यक्ष रामगोपाल, ओमप्रकाश, बाबा प्रयास दास, सेवानिवृत्त आईएएस एवं विहिप अवध प्रांत के ट्रस्टी अजय दीप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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