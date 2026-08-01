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सनातन धर्म, संतों का अपमान बर्दाश्त न करेगा समाज: पोरवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में विश्व हिन्दू परिषद के तहत सद्बुद्धि हवन का आयोजन हुआ। प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने समाज से अपील की कि संतों और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर में चोरी के प्रकरण को लेकर सख्त शब्दों में आपत्ति जताई और धर्म एवं धर्म गुरु की गरिमा की रक्षा का संकल्प लिया।

सनातन धर्म, संतों का अपमान बर्दाश्त न करेगा समाज: पोरवाल

कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद के बैनर तले प्रांत कार्यालय दुर्गा भवन गोविंदनगर में सद्बुद्धि हवन हुआ। इस मौके पर विहिप प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने कहा कि समाज संतों और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हवन राम भक्तों एवं सनातन समाज के सम्मान की रक्षा और धर्म की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से हुआ। प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने कहा कि राम मंदिर में चोरी के प्रकरण को संतों के वेश में प्रस्तुत कर संसद व सार्वजनिक मंचों पर संतों का घोर अपमान किया गया है। परमात्मा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो अपनी ओछी राजनीति के लिए भगवान राम, सनातन परंपरा और संत समाज का अपमान करने का दुस्साहस करते हैं।

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राजू पोरवाल ने कहा कि राम मंदिर में चोरी के प्रकरण को संतों के वेश में प्रस्तुत कर संसद व सार्वजनिक मंचों पर संतों का घोर अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि परमात्मा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो अपनी ओछी राजनीति के लिए भगवान राम, सनातन परंपरा और पूज्य संत समाज का अपमान करने का दुस्साहस करते हैं। इस मौके पर मौजूद लोगों ने एकजुट होकर धर्म, संस्कृति एवं संत समाज की प्रतिष्ठा की रक्षा का संकल्प लिया। प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना, कार्याध्यक्ष डॉ. उमेश पालीवाल, आचार्य संजय त्रिवेदी, मनीष, गोपाल, डॉ. राजेश त्रिवेदी, नितिन जगरानी रहे।

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