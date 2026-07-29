महादेवा में मीट व अण्डे की दुकानें बंद कराने की मांग
रामनगर में विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने एसडीएम आकांक्षा गुप्ता को ज्ञापन दिया, जिसमें श्रावण माह के दौरान सड़क किनारे मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। हिंदू धर्म में इस महीने को सुरक्षित मानते हुए श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का निवेदन किया गया।
रामनगर। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसडीएम रामनगर आकांक्षा गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर श्रावण माह के दौरान सड़क किनारे खुलेआम मांस एवं मांसाहार की बिक्री पर नियमानुसार रोक लगाने की मांग की। हिंदू धर्म का पवित्र श्रावण माह 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोधेश्वर महादेवा पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसे समय में सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क किनारे खुले आम मांस एवं मांसाहार की बिक्री से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। मेला तक बिक्री बंद कराई जाए।
बजरंग दल के जिला सह संयोजक विनय वर्मा ने बताया कि ज्ञापन में महिलाओं एवं बहन-बेटियों की सुरक्षा, मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा तथा मार्गों पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
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