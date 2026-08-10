पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

बाजपुर, संवाददाता। पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन को ज्ञापन भेजा और 15 अगस्त तक मांगों पर निर्णय नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। एसोसिएशन ने प्रशिक्षित कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। अगर मांगे पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन जारी रहेगा।

बाजपुर, संवाददाता। पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देहरादून स्थित पशुपालन निदेशालय में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

मांगों का विवरण एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के प्रशिक्षित पैरावेट कर्मी पिछले दो दशकों से पशुपालन विभाग के सहयोगी के रूप में कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण और डेटा एंट्री जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में प्रशिक्षित पैरावेट कर्मियों को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के पद पर समायोजित करने, उपनल की दरों के अनुरूप न्यूनतम 25 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा देने और उत्तराखंड पैरावेटनरी काउंसिल में पंजीकरण कराने की मांग की गई।

अन्य मांगें और चेतावनी विभागीय भर्तियों में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा लोकेशन आधारित ऑनलाइन प्रणाली समाप्त कर एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज उपलब्ध कराने, फर्जी पैरावेट कर्मियों पर रोक लगाने, नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने और पिछले तीन वर्षों के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने समेत अन्य मांगें रखी गईं। एसोसिएशन ने बताया कि एक अगस्त से जारी कार्य बहिष्कार को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त की गरिमा को देखते हुए तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण रखा जाएगा। मांगें पूरी नहीं होने पर पशुपालन निदेशालय, देहरादून के प्रांगण में भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। यहां बृजपाल सिंह, परमिंदर सिंह, अनिल कुमार पाल, रमेश जोशी, सुखजीत सिंह, पूरन कंबोज, गुरमीत सिंह, सुच्चा सिंह, चंद्रप्रकाश, जीवन जोशी, कमल सिंह आदि मौजूद रहे।