Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

बाजपुर, संवाददाता। पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन को ज्ञापन भेजा और 15 अगस्त तक मांगों पर निर्णय नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। एसोसिएशन ने प्रशिक्षित कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। अगर मांगे पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन जारी रहेगा।

पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

बाजपुर, संवाददाता। पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देहरादून स्थित पशुपालन निदेशालय में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की

मांगों का विवरण

एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के प्रशिक्षित पैरावेट कर्मी पिछले दो दशकों से पशुपालन विभाग के सहयोगी के रूप में कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण और डेटा एंट्री जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में प्रशिक्षित पैरावेट कर्मियों को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के पद पर समायोजित करने, उपनल की दरों के अनुरूप न्यूनतम 25 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा देने और उत्तराखंड पैरावेटनरी काउंसिल में पंजीकरण कराने की मांग की गई।

ये भी पढ़ें:मांगों को लेकर आज पशु चिकित्सालयों में ज्ञापन देंगे पैरावेटर

अन्य मांगें और चेतावनी

विभागीय भर्तियों में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा लोकेशन आधारित ऑनलाइन प्रणाली समाप्त कर एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज उपलब्ध कराने, फर्जी पैरावेट कर्मियों पर रोक लगाने, नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने और पिछले तीन वर्षों के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने समेत अन्य मांगें रखी गईं। एसोसिएशन ने बताया कि एक अगस्त से जारी कार्य बहिष्कार को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त की गरिमा को देखते हुए तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण रखा जाएगा। मांगें पूरी नहीं होने पर पशुपालन निदेशालय, देहरादून के प्रांगण में भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। यहां बृजपाल सिंह, परमिंदर सिंह, अनिल कुमार पाल, रमेश जोशी, सुखजीत सिंह, पूरन कंबोज, गुरमीत सिंह, सुच्चा सिंह, चंद्रप्रकाश, जीवन जोशी, कमल सिंह आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन ने कब शासन को ज्ञापन भेजा?
सोमवार को शासन को ज्ञापन भेजा गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Uttarakhand Kashipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।