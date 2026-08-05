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पशुधन विकास व अनुसंधान को मिलेगी नई दिशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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कुलपित के निर्देशन में दुवासू ने दो महत्वपूर्ण एमओयू किए साइन -कुलपित के निर्देशन में दुवासू ने दो महत्वपूर्ण एमओयू किए साइन -राजस्थान लाइव स्टॉक डेवल

पशुधन विकास व अनुसंधान को मिलेगी नई दिशा

उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान ने पशुधन विकास, प्रजनन जैव-प्रौद्योगिकी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर आधारित पशु चिकित्सा अनुसंधान तथा वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में दो महत्वपूर्ण समझौते (एमओयू) किए हैं। इनमें राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड (आरएलडीबी), जयपुर तथा सीएसआईआर केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीमैप), लखनऊ के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई है। वेटेरिनरी विवि के कुलपति डॉ. अभिजित मित्र के नेतृत्व में इन दोनों एमओयू को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमओयू पर कुल सचिव प्रो. एके मदान, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. विकास पाठक तथा प्रसार शिक्षा निदेशक प्रो. संजीव सिंह ने तथा राजस्थान लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जयपुर की ओर से डॉ. प्रीतपाल सिंह कालरा, प्रबंधक तथा डॉ. मनीष कुमार गर्ग, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

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इस समझौते के अंतर्गत बकरी वीर्य उत्पादन कार्यक्रमों को विकसित एवं सुदृढ़ करने, बकरी वीर्य उत्पादन केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए तकनीकि सहयोग प्रदान करने तथा पशु चिकित्साधिकारियों, पैरा-वेट्स एवं पशुपालकों के लिए वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रजनन तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे बकरियों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार, वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली को बढ़ावा, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि तथा पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे।इसके अलावा सीएसआईआर-सीमैप, लखनऊ के निदेशक की ओर से डॉ. देबब्रत चंदा, वैज्ञानिक-एफ, इंटरनेशनल फेलो (आईसीएमआर-डीएचआर) एवं डीबीटी-क्रेस्ट पोस्टडॉक्टोरल फेलो, किंग्स कॉलेज लंदन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों से प्राप्त नवीन जैव-सक्रिय अणुओं की पहचान एवं उनका पशु चिकित्सा में उपयोग, पशु रोगों की रोकथाम एवं उपचार हेतु पौध-आधारित नवाचार, पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, प्रौद्योगिकी विकास, वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण तथा अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

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