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मानदेय देने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में पैरा वेटनरी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर पैरावेट और पशु मित्रों को नियमित मानदेय देने की मांग की है। अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि ये कर्मचारी पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग, टीकाकरण और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

मानदेय देने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा

हरदोई। पैरा वेटनरी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें पैरावेट, पशु मित्र, मैत्री, वैक्सीनेटर को मासिक मानदेय देने की मांग की। अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का बधियाकरण और पशुओं का डाटा भारत पशुधन एप पर फीड करना का उक्त कर्मचारी काम करते हैं। गोशाला में पशुओं की चिकित्सा टैगिंग, वैक्सीनेशन व विभाग संबधी कार्य करते हैं।

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