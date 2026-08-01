सीवीओ ने छजलैट के गो आश्रय स्थलों का किया निरीक्षण
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील दत्त प्रजापति ने शनिवार को छजलैट में विभिन्न गो संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने देशी नस्ल के गोवंश, गोबर गैस प्लांट और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की व्यवस्था का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान, कैटल शेड की टीन की छत में कई स्थानों पर क्षति पाई गई।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.सुनील दत्त प्रजापति ने शनिवार को छजलैट के रम्पुरा, सिरसा ठाठ और वृहद गो संरक्षण केंद्र सादकपुर का निरीक्षण किया। वृहद केंद्र पर अधिकतर देशी नस्ल के गोवंश संरक्षित मिले। केंद्र पर संचालित गोबर गैस प्लांट और पांच किलोग्राम पैकिंग में तैयार कर बेची जा रही वर्मी कम्पोस्ट की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कैटल शेड के टीन की छत कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त मिली।
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