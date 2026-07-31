Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व सैनिक महासभा के लिए मांगा समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

गोविंद रावत, सल्ट में यूकेडी के कुमाऊं सैनिक प्रकोष्ठ प्रभारी शिव सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और अन्य को 2 अगस्त को गैरसैंण और सल्ट में होने वाली महासभा में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम की तैयारी में स्थानीय नेताओं ने भी सहयोग किया।

पूर्व सैनिक महासभा के लिए मांगा समर्थन

गोविंद रावत, सल्ट। यूकेडी के कुमाऊं सैनिक प्रकोष्ठ प्रभारी शिव सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पूर्व पुलिस कर्मियों, असम राइफल्स, होमगार्ड और पूर्व अग्निशमन कर्मियों से दो अगस्त को गैरसैंण में आयोजित होने वाली एक दिवसीय पूर्व सैनिक महासभा में भागीदारी की अपील की। कहा कि जो पूर्व सैनिक किसी कारणवश गैरसैंण नहीं पहुंच सकते, वह दो अगस्त को सल्ट में होने वाली महारैली में शामिल हो सकते हैं। यहां ब्लॉक अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, स्याल्दे ब्लॉक अघ्यक्ष रविन्द्र नेगी, पान सिंह रावत, हरीश रौतेला, गणेश अधिकारी, भुवन सत्यवली थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।