स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना का निधन

मेरठ। शनिवार को वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना (101 वर्ष) का निधन हो गया। वह विभाजन के दौरान पाकिस्तान से मेरठ आए थे और देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने देहदान की अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, जिसके अनुसार उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कालेज के एनाटोमी विभाग में सौंपा गया।

मेरठ। शनिवार को मेरठ ने आजादी और विभाजन के दौर के एक जीवित साक्षी को खो दिया। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना (101 वर्ष) का निधन हो गया। मूल रूप से लाहौर पाकिस्तान के निवासी थे, लेकिन विभाजन के दौरान परिवार के साथ मेरठ आ गए थे। खन्ना स्पोर्ट्स एवं खन्ना प्रॉडक्ट्स के संस्थापक शनिवार को बेहद खामोशी के साथ दुनिया से चले गए। उन्होंने सरकार से कोई सुविधा-लाभ नहीं लिया। युवा अवस्था में उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में शामिल होकर संघर्ष कर अपना योगदान दिया। समाज के लिए जिये और जाते-जाते देहदान कर गए। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक परिवारजनों ने उनके निधन की किसी को सूचना भी नहीं दी। उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कालेज के एनाटोमी विभाग में सौंप आए।

अंतिम सांस स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना ने जेलचुंगी स्थित विक्टोरिया पार्क स्पोर्ट्स कॉलोनी में शनिवार दोपहर अंतिम सांस ली। पोत्री डॉ. प्रिया खन्ना के मुताबिक उनका दादा की 29 जुलाई को तबीयत बिगड़ी थी। पहले उन्हें मेरठ फिर दिल्ली ले जाया गया था। उनके बेटे पुनीत खन्ना, निशा खन्ना, विवेक खन्ना, बीना खन्ना, पोत्री ज्योति खन्ना, दिव्या खन्ना, पोत्र अर्जुन खन्ना समेत परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर मेडिकल कालेज ले जाकर एनाटोमी विभाग में सौंप दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन कृष्ण कुमार खन्ना ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की आवाज से प्रभावित होकर शेखूपुरा की कचहरी में उन्होंने अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर की बच्चा जेल भेज दिया था। अदालत ने उन्हें सात वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में उनकी उम्र को देखते हुए कम कर दिया गया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन विभाजन ने उनसे उनकी जन्मभूमि शेखूपुरा छीन ली। परिवार के साथ उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा और बाद में मेरठ को अपना घर बनाया।

देहदान का संकल्प जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार खन्ना 2013 में बीमार हुए थे। वह मिमहेंस अस्पताल में भर्ती थे। तभी उन्होंने मृरणोपरांत देहदान का संकल्प पत्र भर दिया था। मे़डिकल कालेज एनाटोमी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रीति सिन्हा के मुताबिक कृष्ण कुमार खन्ना ने परिवार को देहदान की अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए संकल्प पत्र भर कर 2013 में मेडिकल कालेज के एनाटोमी विभाग में भिजवाकर जमा करा दिया था।

देश प्रेम और समाज सेवा कृष्ण कुमार खन्ना के भीतर देश प्रेम एवं समाजसेवा का जज्बा कूट-कूटकर भरा था। यही कारण है कि वह एक सौ साल की उम्र के इस पड़ाव में भी पहल एक प्रयास के अभियान से जुड़कर शहर में हर रविवार को सफाई करते दिखाई दिए। उनकी ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी। लोगों ने कृष्ण कुमार के जज्बे को सलाम किया और उनसे सीखने की प्रेरणा ली। काफी युवा संस्था से जुड़े। उनके निधन पर डॉ. विश्वजीत बैंबी, अमित शर्मा, अर्पित, हर्ष भारद्वाज ने भी दु:ख जताया।