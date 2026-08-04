महाभारत के ‘अश्वत्थामा’ नहीं रहे
महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका निभाने वाले प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सह-कलाकार यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। रावत ने 'लगान' और 'गजनी' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मन जीत लिया। वे काफी समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे।
नई दिल्ली, एजेंसी। महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार निभाने वाले प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन 74 वर्ष की उम्र में हो गया। यह जानकारी बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी। प्रदीप रावत ने लगान और गजनी जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के जरिए दर्शकों का दिल जीता। वह बॉलीवुड ही नहीं साउथ की फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोह मनवा चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीआर चोपड़ा के महाभारत सीरियल से की थी। लगान में प्रदीप रावत के को-स्टार रहे यशपाल शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये दुखद खबर शेयर करते हुए लिखा कि हमारे गजनी, लगान के देवा प्रदीप रावत अब नहीं रहे।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। जानकारी के मुताबिक, वे काफी समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। पहले उनका इलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था। बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उनका निधन हो गया। प्रदीप रावत ने राज बब्बर की फिल्म ऐतबार से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने अग्निपथ, पत्थर के फूल, संगदिल सनम, कोयला, सरफरोश जैसी फिल्मों में काम किया।
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