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अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत 32 सहायक प्राध्यापकों को मिलेगा वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों

अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत 32 सहायक प्राध्यापकों को मिलेगा वेतन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों में कार्यरत कुल 32 सहायक प्राध्यापकों को वेतन मिलेगा। इस संदर्भ में कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर कुलसचिव प्रो अखिलेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। कुलसचिव के द्वारा जारी किये गये आदेश में उल्लेख किया गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में कार्यरत ऐसे सहायक प्राध्यापक, जिन्हें नियुक्ति के समय अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर लाभ प्रदान किया गया है तथा जिनके अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन अभी लंबित है, उनका मासिक वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

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पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे कुल 32 सहायक प्राध्यापकों की सूची जारी कर दी गई है और जारी आदेश में जिक्र किया गया है कि संबंधित सहायक प्राध्यापकों का मासिक वेतन उनके अनुभव प्रमाण-पत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत ही देय होगा। यह आदेश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में निर्गत किया जा है। वित्त पदाधिकारी एवं सभी संबंधित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि इस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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