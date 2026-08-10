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जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी ने दिया अपार और एबीसी आईडी वेरिफिकेशन का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर-1 के छात्रों के लिए एक सूचना जारी की है, जिसमें चांसलर पोर्टल के माध्यम से प्रवेश और पंजीकरण के लिए आपार और एबीसी आईडी का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। छात्राओं को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी ने दिया अपार और एबीसी आईडी वेरिफिकेशन का निर्देश

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के सिदगोड़ा कैंपस स्थित छात्र कल्याण संकाय (डीएसए) द्वारा यूजी सेमेस्टर-1 और पीजी सेमेस्टर-1 के विद्यार्थियों के लिए एक सूचना जारी की गई है। इस नोटिस के अनुसार, चांसलर पोर्टल के माध्यम से प्रवेश और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपार और एबीसी आईडी का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन छात्राओं ने अब तक अपना यह वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द चांसलर पोर्टल पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्राओं का यह वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा, उनका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।

वेरिफिकेशन के दौरान छात्राओं का नाम, जन्मतिथि और लिंग आधार कार्ड के अनुसार सही होना आवश्यक है, क्योंकि आपार और एबीसी आईडी आधार कार्ड के जरिए ही जनरेट होती है।

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