पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा

दो साध्वी से बलात्कार के बाद 20 साल जेल की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Raheem) को पत्रकार हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रिंसग के जरिए सजा सुनाई जाएगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत गुरमीत राम रहीम पर फैसला गुरूवार को सुनाएगी।

Journalist Ramchandra Chhatarpati murder case: CBI Special Court in Panchkula will pronounce the quantum of sentence to Gurmeet Ram Rahim Singh tomorrow via video conferencing. He is currently lodged in Rohtak's Sunaria Jail. #Haryana