 खूंटी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को सजा, मुख्य आरोपी को उम्रकैद

खूंटी व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग के दुष्कर्म और अपहरण के मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी शहबाज खान को आजीवन कारावास मिला, जबकि अन्य आरोपियों को भी विभिन्न सजाएं दी गईं। घटना 24 दिसंबर 2023 को हुई थी जब पीड़िता को चाकू के बल पर अपहरण किया गया था।

खूंटी, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय खूंटी ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं अपहरण के चर्चित मामले में गुरुवार को चार आरोपियों को दोषसिद्धि के बाद अलग-अलग सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मुख्य आरोपी तपकरा निवासी शहबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सह-आरोपी हसनैन अंसारी उर्फ गोलू को पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 वर्ष, मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी को सात वर्ष और तनीषा परवीन उर्फ गुड़िया को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था केस:

मामले का विवरण यह मामला 24 दिसंबर 2023 का है। घटना के दिन पीड़िता के पिता के बयान पर तपकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, 14 वर्षीय छात्रा चर्च से लौटने के बाद अपने एक मित्र के साथ भेलकी टोंगरी गई थी। इसी दौरान शहबाज खान और हसनैन अंसारी उर्फ गोलू मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने चाकू दिखाकर छात्रा के मित्र को वहां से भगा दिया और नाबालिग को जबरन अपने साथ ले गए।

दुष्कर्म का प्रयास अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता को चंचलाघाघ ले जाया गया, जहां मुख्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सह-आरोपी ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता के विरोध के कारण वह सफल नहीं हो सका। बाद में मुख्य आरोपी छात्रा को घर छोड़ने का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।

सहयोग की कमी अभियोजन ने अदालत को बताया कि उस समय घर में मौजूद मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी और तनीषा परवीन ने पीड़िता की सहायता नहीं की। आरोप है कि घर से निकलने के दौरान दोनों ने पीड़िता को डराया-धमकाया भी। किसी तरह घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था。

न्यायिक प्रक्रिया मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अंजू कच्छप ने पैरवी की। अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 27 जुलाई को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने चारों दोषियों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।