स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए आवेदन अब नौ तक
सासाराम, नगर संवाददाता। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए सभी इच्छुक छात्र
सासाराम, नगर संवाददाता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ने पीजी सत्र 2026-28 में नामांकन के इच्छुक छात्रों को राहत दी है। विश्वविद्यालय ने एमए, एमएससी और एमकॉम पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर नौ अगस्त कर दी गई है। इसके पूर्व आवेदन की तिथि छह अगस्त को समाप्त हो गई थी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे अब नौ अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। एसपी जैन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए सभी इच्छुक छात्र 9 अगस्त से पहले समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करें।
बताया कि एसपी जैन कॉलेज में नौ विषयों में स्नतकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा है। जिसके लिए छात्र आवेदन दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के सिर्फ तीन अंगीभूत कॉलेजों एसपी जैन कॉलेज सासाराम, जेएल नेहरू कॉलेज डेहरी और अनजबित सिंह कॉलेज बिक्रमगंज में हीं स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है।
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