Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित हुआ विश्व शांति यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

भारत सेवाश्रम संघ पाथरा में गुरुपूर्णिमा पर वैदिक विश्व शांति यज्ञ, भजन-कीर्तन और विशेष पूजा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण के साथ-साथ वैदिक मंत्रोच्चार ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर सभी ने गुरु परंपरा के महत्व को समझते हुए आध्यात्मिक मूल्यों के पालन का संकल्प लिया।

भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित हुआ विश्व शांति यज्ञ

रानेश्वर, प्रतिनिधि। भारत सेवाश्रम संघ पाथरा के प्रार्थना सभागार में गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को वैदिक विश्व शांति यज्ञ, भजन-कीर्तन, विशेष पूजा-अर्चना एवं आरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी नित्यव्रतानन्द एवं स्वामी अर्णवानन्द ने किया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं आध्यात्मिक वातावरण ने पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। मौके पर वैदिक मंत्रों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर डॉ. दीपक कुमार दास, डॉ. गोपाल प्रसाद साह, डॉ. असीम लायक, पांचूदेव राउत, स्वप्न कुमार सरकार, चंचल पांडा, प्रधानाचार्य अभिनन्दन मुर्मू, जयदेव दे, रणजीत राउत, बोध बोदरा, पार्थ राउत, अरिजीत प्रमाणिक, मंगल हांसदा, पनमोनी मांझी, कानू कुमार टुडू, अरुण कुमार सोरेन, मुंडरी, पर्वती महतो, सोनाली राय, देवाशीष राय, स्वर्णलता मरांडी, नीतू मुर्मू, सुभाषिनी सिंह, आकाश पात्र, मीना बास्की, सोना सोरेन सहित आश्रम परिवार, विद्यालय परिवार के कर्मचारी, स्थानीय भक्तजन तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान विश्व शांति, राष्ट्र की समृद्धि तथा समस्त मानव समाज के सुख, स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की गई। गुरुपूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु-परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।