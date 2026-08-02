सर्व कल्याण की कामना से किया यज्ञ
वाराणसी में हनुमान घाट पर वैदिक विद्वान के. वेंकटरमण घनपाठी ने यज्ञ का आयोजन किया। श्रावण कृष्ण तृतीया के अवसर पर यह यज्ञ सर्व कल्याण की कामना के लिए किया गया। घनपाठी ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें जलाभिषेक और पूजा का विशेष महत्व है।
वाराणसी। वैदिक विद्वान के. वेंकटरमण घनपाठी के हनुमान घाट स्थित आवास पर शनिवार को यज्ञ हुआ। वैदिक ब्राह्मणों ने सर्व कल्याण की कामना से श्रावण कृष्ण तृतीया पर यह आयोजन किया। घनपाठी ने बताया कि भगवान शिव की उपासना के लिए श्रावण मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी , इसलिए यहां श्रावण में दर्शन, पूजन, जप-तप एवं अभिषेक का फल कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण में भगवान शिव का जलाभिषेक, गंगाजल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, मधु, दही, घृत एवं शर्करा से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है।
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