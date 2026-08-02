हवन-यज्ञ, भजन व प्रवचन से गूंजा आर्य समाज परिसर
बिहारशरीफ में मथुरिया मोहल्ला आर्य समाज परिसर में आठ दिवसीय वेद प्रचार समारोह का आरंभ हवन पूजन तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिक, आर्य समाज के पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए। विद्वान आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी ने वेदों के महत्व और अंधविश्वास छोड़ने का संदेश दिया।
फोटो : वेद : बिहारशरीफ मथुरिया मोहल्ला में आर्य समाज परिसर में रविवार को हवन पूजन करते भक्त। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। मथुरिया मोहल्ला आर्य समाज परिसर में रविवार से आठ दिवसीय वेद प्रचार समारोह का शुभारंभ वैदिक रीति-रिवाज के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चार, भजन और प्रवचन से हुई। समारोह में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, आर्य समाज के पदाधिकारियों तथा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पाणिनि कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्राएं सुमेधा आर्य और वेदांजलि आर्य ने भजनों के माध्यम से वेदों के ज्ञान, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का प्रभावशाली संदेश दिया। वहीं, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से पहुंचे वेदों के प्रकांड विद्वान आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी ने कहा कि वेद मानव जीवन को सत्य, ज्ञान और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं।
उन्होंने समाज से अंधविश्वास छोड़कर वैदिक जीवन-पद्धति अपनाने का आह्वान किया।
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