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पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं: डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह में वीबी-जी राम-जी मिशन पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। डीसी ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को अध्ययन और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। बेहतर समन्वय और गुणवत्ता पर जोर दिया गया।

पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं: डीसी

गिरिडीह, प्रतिनिधि। वीबी-जी राम-जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) पर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। जिसमें वीबी-जी राम-जी अधिनियम के उद्देश्यों, प्रमुख प्रावधानों, कार्यान्वयन की प्रक्रिया तथा विभिन्न स्तरों पर संबंधित पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता

अध्यक्षता कर रहे डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि वीबी-जी राम-जी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने के साथ ग्रामीण अधोसंरचना एवं विकास को गति देने में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर कार्यों की सही योजना, समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण निष्पादन और नियमित अनुश्रवण हो।

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कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन

निर्देश दिया कि कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन हो तथा पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से अंतर-विभागीय समन्वय, कार्यों की नियमित समीक्षा, अभिलेखों के उचित संधारण तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। कहा कि जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें तथा आवश्यकता के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी

डीडीसी स्मृता कुमारी ने कहा कि वीबी-जी राम-जी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों, तकनीकी कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व आवश्यक है। कहा कि पंचायत एवं ग्राम स्तर पर योजनाओं की आवश्यकता का आकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन करें। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। कहा कि अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे। इसके लिए बीपीओ, एई, जेई एवं संबंधित कर्मी अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा प्रखंड स्तर पर नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

सामान्य प्रश्न

वीबी-जी राम-जी अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
वीबी-जी राम-जी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है।
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