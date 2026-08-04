पूरब अंग की गायिकी से परिचित हुईं छात्राएं
वाराणसी में वसंत महिला महाविद्यालय ने पांच दिवसीय सांगीतिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में छात्राओं को पूरब अंग की गायिकी सिखाई गई। पद्मश्री प्रो. मंगला कपूर ने कार्यक्रम के समापन पर भारतीय संगीत की परंपराओं और रियाज़ के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला का उद्देश्य संगीत साधना और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण था।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट के संगीत विभाग की ओर से आयोजित सांगीतिक कार्यशाला को प्रस्तुतिकरण के साथ सोमवार को विराम दिया गया। पांच दिवसीय इस कार्यशाला में छात्राओं को पूरब अंग की गायिकी के विविध आयामों से परिचित कराया गया। समापन सत्र की मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो.मंगला कपूर ने अपने प्रेरक उद्बोधन में भारतीय शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा तथा संगीत साधना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर रियाज़, अनुशासन एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला की विषय विशेषज्ञ बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय की प्रमुख प्रो.संगीता पंडित ने पूरब अंग की विभिन्न शैलियों ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती एवं होरी की गायकी के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी।
भावाभिव्यक्ति तथा व्यावहारिक पक्षों का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रतिभागियों ने उनके मार्गदर्शन में विभिन्न रचनाओं का अभ्यास कर अपनी प्रस्तुति कौशल को विकसित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो.अलका सिंह ने सभी अतिथियों, विषय विशेषज्ञ, शिक्षकों एवं छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों में कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को सुदृढ़ करती हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण, शोधार्थी, छात्राएं तथा संगीत प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला की रिपोर्ट आयोजन सचिव डॉ.जया शाही ने प्रस्तुत की। संचालन डॉ.अमृत मिश्रा, धन्यवाद ज्ञापन प्रो.संजय कुमार वर्मा तथा हनुमान प्रसाद गुप्ता ने किया।
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