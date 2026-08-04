पूरब अंग की गायिकी से परिचित हुईं छात्राएं

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट के संगीत विभाग की ओर से आयोजित सांगीतिक कार्यशाला को प्रस्तुतिकरण के साथ सोमवार को विराम दिया गया। पांच दिवसीय इस कार्यशाला में छात्राओं को पूरब अंग की गायिकी के विविध आयामों से परिचित कराया गया। समापन सत्र की मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो.मंगला कपूर ने अपने प्रेरक उद्बोधन में भारतीय शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा तथा संगीत साधना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर रियाज़, अनुशासन एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला की विषय विशेषज्ञ बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय की प्रमुख प्रो.संगीता पंडित ने पूरब अंग की विभिन्न शैलियों ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती एवं होरी की गायकी के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी।