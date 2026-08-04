वाराणसी की बास्केटबॉल टीमें घोषित
वाराणसी की सब जूनियर बालक और बालिका बास्केटबॉल टीम सोमवार को मेरठ के लिए रवाना हुई। ये टीमें 4 से 9 अगस्त तक राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए गंभीरता से तैयारी की है और पदक की उम्मीद जताई जा रही है।
वाराणसी। उत्तर प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए वाराणसी की सब जूनियर बालक एवं बालिका टीम सोमवार को मेरठ के लिए रवाना हो गई। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चयनित दोनों टीमें 4 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। टीम इस प्रकार है- बालक- हेमंत, अर्जुन गुप्ता, राजवीर, देव सिंह, उज्ज्वल तिवारी, श्लोक कुमार, नागेन्द्र यादव, यशस्व दीक्षित, राजवर्धन, दिपांशु, श्रेष्ठ जायसवाल एवं दीपक। कोच महेन्द्र यादव। बालिका वर्ग: वीरा, आरना, अर्ना, कृतिका, कृति, आत्वी, दिव्या सिंह, दृष्टि, आराध्या, वर्षिका, सौम्या एवं अनिका। मैनेजर जानवी पाल। जिला बास्केटबॉल संघ के संयुक्त सचिव विभोर भृगुवंशी ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी की है।
इनसे पदक की पूरी उम्मीद है।
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