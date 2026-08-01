रक्तदान कर आरक्षी राहुल कुमार ने बचाई महिला की जान
वाराणसी में, आरक्षी राहुल कुमार ने एक महिला मरीज की जान बचाने के लिए समय पर रक्तदान किया। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना मिली थी कि महिला सुनीता को तत्काल रक्त की जरूरत है। राहुल का यह तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान था, जो इसके माध्यम से उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की।
वाराणसी। गोमती जोन कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में तैनात आरक्षी राहुल कुमार ने समय पर रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। भारत रक्त सेवा मंच पुलिस परिवार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना मिली कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में भर्ती महिला सुनीता को तत्काल रक्त की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही आरक्षी राहुल कुमार बिना देर किए अस्पताल पहुंचे और स्वेच्छा से रक्तदान किया। उनके समय पर किए गए रक्तदान से मरीज के उपचार में महत्वपूर्ण सहायता मिली। यह राहुल कुमार के जीवन का तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान है।
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