स्पोर्ट्स: बिना अनुमति निर्णायक की भूमिका नहीं निभाएं
वाराणसी जूडो एसोसिएशन के सचिव लाल कुमार ने निर्देश दिया कि एसोसिएशन की अनुमति के बिना किसी भी रेफरी को प्रतियोगिता में निर्णायक बनने की अनुमति नहीं होगी। नियम उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी। वाराणसी जूडो एसोसिएशन के सचिव लाल कुमार ने सोमवार को निर्देश जारी किया है कि एसोसिएशन की लिखित अनुमति के बिना कोई भी रेफरी किसी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका नहीं निभाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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