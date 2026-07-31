ज्ञानवापीः पक्षकारों के वकालतनामा नहीं लगने से सुनवाई अब 5 को
वाराणसी के जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में ज्ञानवापी मामले में ट्रांसफर संबंधित पुनः अर्जी पर सुनवाई हुई। वकालतनामे के अभाव में अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की गई। इस मामले की शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसमें कई पक्षकारों ने objections पेश किए हैं।
वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी के पुराने मामले को ट्रांसफर संबंधित पुनः अर्जी पर सुनवाई हुई। बहस के दौरान कुछ पक्षकारों के वकालतनामा नहीं लगने की वजह से अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि नियत की है। प्रकरण के अनुसार मूलवाद वर्ष 1991 में पं. स्व. सोमनाथ व्यास, स्व. रामरंग शर्मा और स्व. हरिहर पांडेय द्वारा दाखिल किया गया था। जो अवर न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने वाद को अन्य ज्ञानवापी मामलों के साथ समेकित कर मुख्य वाद बनाए जाने की मांग करते हुए स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
पूर्व में यह प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, जिसके खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की गई है। मामले में विजय शंकर रस्तोगी और अंजुमन इंतजामिया आपत्ति दाखिल कर चुके हैं।
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