एसएसबी ने स्कूल में दी देशभक्ति की सीख
भारत-नेपाल सीमा पर 39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। सुमेरनगर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बल के जवानों और विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया। अधिकारियों ने बच्चों को इस गीत के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका के बारे में बताया।
वंदे मातरम के गौरवमयी 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी सुमेरनगर ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मंगलवार को बल के जवानों ने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुमेरनगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ मिलकर विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम की शुरुआत सीमा चौकी सुमेरनगर के बल कार्मिकों, विद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकगणों द्वारा वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। पूरा स्कूल परिसर देशभक्ति के सुरों से गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर बल के अधिकारियों और जवानों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराया।
बच्चों को बताया गया कि किस तरह आजादी की लड़ाई में इस गीत ने क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया था। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक स्टाफ और ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें