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एसएसबी ने स्कूल में दी देशभक्ति की सीख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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भारत-नेपाल सीमा पर 39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। सुमेरनगर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बल के जवानों और विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया। अधिकारियों ने बच्चों को इस गीत के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका के बारे में बताया।

एसएसबी ने स्कूल में दी देशभक्ति की सीख

वंदे मातरम के गौरवमयी 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 39 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी सुमेरनगर ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मंगलवार को बल के जवानों ने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुमेरनगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ मिलकर विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम की शुरुआत सीमा चौकी सुमेरनगर के बल कार्मिकों, विद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकगणों द्वारा वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। पूरा स्कूल परिसर देशभक्ति के सुरों से गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर बल के अधिकारियों और जवानों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराया।

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बच्चों को बताया गया कि किस तरह आजादी की लड़ाई में इस गीत ने क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया था। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक स्टाफ और ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा।

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