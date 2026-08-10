वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मेहंदी प्रतियोगिता हुई

हल्द्वानी, संवाददाता। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभारंभ वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुआ। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में यूओयू परिसर देश भक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। प्रो. रेनू प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर शशांक शुक्ला और नोडल अधिकारी प्रो. रेनू प्रकाश ने राष्ट्रीय गीत के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता के प्रतिभागी 15 अगस्त को सम्मानित होंगे। इस अवसर पर प्रो. पीडी पंत, प्रो. राकेश रयाल, डॉ. देवकी सिरोला, डॉ. सीता, डॉ. गोपाल सिंह गौनिया, डॉ. नमिता वर्मा, डॉ. किशोर कुमार, शैलजा, रेनू भट्ट, ज्योति शर्मा आदि रहे।