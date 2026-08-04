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वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, शीशा टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मोतिहारी में सुगौली के समीप वंदे भारत ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इस घटना में ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ। नरकटियागंज पहुंचने पर अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और CCTV फुटेज से हमलावरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की।

वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, शीशा टूटा

मोतिहारी, हिप्र.। गोरखपुर जाने के दौरान सुगौली के समीप वंदे भारत ट्रेन नम्बर 26501 पर मंगलवार की शाम साढ़े छह बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव में खिड़की का शीशा टूट गया। विंडो सीट पर कोई यात्री नहीं था। इस कारण कोई हताहत नहीं हुआ। नरकटियागंज जब ट्रेन पहुंची तो स्कॉट पार्टी ने टूटे हुए शीशा को देख आरपीएफ कमांडेंट को सूचना दी। कमांडेंट ने बताया कि सीसीटीवी से असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

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