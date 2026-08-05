वंदे भारत की गार्ड बोगी में टीआई के साथ पत्नी का रील वायरल
धनबाद डिवीज़न के ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) उपेंद्र यादव की पत्नी सरिता यादव वंदे भारत एक्सप्रेस की गार्ड बोगी में बिना अनुमति के सवार हुईं और रोमांटिक वीडियो शूट किया। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। ट्रेन मैनेजर की पूछताछ की जा सकती है, और दंपती पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
वंदे भारत एक्सप्रेस की पिछली गार्ड बोगी (ट्रेन मैनेजर बोगी) में धनबाद डिवीजन के एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की पत्नी रील बनाने के चक्कर में बुरी तरह से फंस गईं। भोजपुरी गाने ‘हम हाईं बाती त, बलमजी तू हमर दीयवा बाड़ा...’ पर टीआई की पत्नी रोमांटिक पोज देते नजर आईं। मामले की शिकायत प्रेम भारद्वाज नामक शख्स ने एक्स के माध्यम से रेलवेसेवा से की है। बताया जा रहा है कि धनबाद रेल मंडल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धनबाद के ट्रेन मैनेजर एमके शर्मा कुछ दिन पूर्व हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर गया जा रहे थे। धनबाद के टीआई उपेंद्र यादव और उनकी पत्नी सरिता यादव अनधिकृत रूप से न सिर्फ गार्ड बोगी में सवार हुए, बल्कि केबिन में टीआई की पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्यार भरे अंदाज में वीडियो भी शूट किया। शिकायत करनेवाले भारद्वार का दावा है कि सरिता यादव ने इस वीडियो को भोजपुरी गाने के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। जब भारद्वाज ने मामले की शिकायत की तो सरिता ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से वीडियो को डिलिट कर दिया। हिन्दुस्तान वीडियो और भारद्वाज के आरोपों की पुष्टि नहीं करता।
आज ट्रेन मैनेजर से हो सकती है पूछताछ
एक्स के जरिए जब इंस्टाग्राम की रील वायरल हुई और रेलवेसेवा से इसकी शिकायत की गई तो धनबाद रेल मंडल में हड़कंप मच गया। ऑपरेटिंग विभाग में मंगलवार को दिनभर कानाफुसी का दौर चलते रहा। बताया जा रहा है कि दंपती को वंदे भारत की गार्ड बोगी में साथ ले जाने वाले ट्रेन मैनेजर से बुधवार को इस संबंध में पूछताछ हो सकती है। चर्चा यह भी है कि ट्रेन मैनेजर ने कुछ दिन पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआर) का आवेदन दिया था। हालांकि अभी तक उनकी अर्जी स्वीकृत नहीं हुई थी। रेलवे जैसी अनुशासित संस्था में यह कृत क्षम्य तो नहीं हो सकता। ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए अगला एक-दो दिन काफी भारी माना जा रहा है। दोनों पर निलंबन जैसी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन