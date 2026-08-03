डाक कांवर लेकर चल रहे गिरीश बम
सुल्तानगंज के रहने वाले 72 वर्षीय गिरीश मंडल ने 1979 से डाक कांवर लेकर 191 धार्मिक यात्राएं पूरी की हैं। अब वे 192वें यात्रा पर बाबाधाम जा रहे हैं। गिरीश बम का संकल्प है कि वे 201 डाक कांवर चढ़ाएंगे। वे बिना पीठिया के ही यात्रा करते हैं और उत्तराधिकारी की खोज जारी है।
सुल्तानगंज। दरभंगा निवासी प्रत्येक सोमवारी को बाबाधाम जाने वाले डाक कांवर बम गिरीश मंडल (72 वर्ष) किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कई धर्म यात्राएं की हैं। वर्ष 1979 से डाक कांवर लेकर चलते हुए उन्होंने 191 यात्राएं पूरी की हैं और 192वां डाक कांवर उठाकर बाबाधाम जा रहे हैं। जितने भी डाक बम जाते हैं, वे अपने साथ पीठिया में गंगाजल लेकर बाबा दरबार पहुंचते हैं। लेकिन गिरीश बम एक अनोखे डाक बम हैं, जो पीठिया नहीं लेकर केवल डाक कांवर लेकर बाबाधाम जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने 201 डाक कांवर चढ़ाने का संकल्प लिया है। आगे भोलेनाथ की मर्जी।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराधिकारी की खोज जारी है।
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