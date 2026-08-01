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नीति आयोग की रैंकिंग में वजीरगंज का उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में 20वां स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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नीति आयोग की रैंकिंग में वजीरगंज का उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में 20वां स्थान वजीरगंज, एक संवाददाता। नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की तिमाही

नीति आयोग की रैंकिंग में वजीरगंज का उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में 20वां स्थान

नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की तिमाही रैंकिंग में वजीरगंज प्रखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में 500 आकांक्षी प्रखंडों में से 20वां और बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि राज्य में मधेपुरा जिले का चौसा प्रखंड पहले और सीवान जिले का आंदर प्रखंड दूसरे स्थान पर रहा। बीडीओ ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के सामूहिक प्रयास और बेहतर समन्वय को दिया। उन्होंने सीडीपीओ, बीईओ, बीपीआरओ, एमओआईसी, बीएओ, टीवीओ और एलएसबीए सहित आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और स्वच्छता से जुड़े कर्मियों के योगदान की सराहना की।

उन्होंने आकांक्षी प्रखंड फेलो मनमोहन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि संकेतकों की नियमित निगरानी, आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन और तकनीकी सहयोग से यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रशासन आगामी तिमाहियों में वजीरगंज को देश के शीर्ष पांच प्रखंडों में शामिल कराने के लक्ष्य के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कर रहा है।(वजीरगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट)

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