वैश्य सम्मेलन में गूंजा सामाजिक एकजुटता का संदेश, राजनीतिक भागीदारी पर मंथन

अलीगंज, भारतीय वैश्य महासभा के तत्वावधान में नगर के मैन मार्केट स्थित माहौर वैश्य धर्मशाला में वैश्य सम्मेलन, सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। सम्मेलन में वैश्य समाज की एकजुटता, संगठन विस्तार, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी तथा सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने और समाजहित में संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और मजबूत संगठन होता है।

उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए सभी वर्गों को एक मंच पर आना होगा। युवाओं को संगठन से जोड़कर नई पीढ़ी को नेतृत्व के लिए तैयार करना समय की आवश्यकता है। महिला राष्ट्रीयध्यक्ष नीता वार्ष्णेय ने कहा कि समाज की उन्नति महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक नेतृत्व में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक एवं भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्य समाज केवल व्यापार और सामाजिक गतिविधियों तक सीमित न रहे, बल्कि राजनीति में भी अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा जब तक समाज संगठित नहीं होगा, तब तक उसे उसकी उचित राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल सकेगी। अब वैश्य समाज को जागरूक और एकजुट होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गुप्ता ने किया। जिलाध्यक्ष चीना गुप्ता ने महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देते हुए कहा कि अलीगंज नगर में आयोजित सम्मेलन में महिलाओं की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। समाज के सभी भाइयों से आग्रह करती हूं कि वे अपनी माताओं, बहनों, बेटियों और पत्नियों को भी भारतीय वैश्य महासभा से जोड़ें। महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ संगठन के विस्तार और समाजहित के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। संगठन विस्तार के क्रम में धुमरी निवासी कमलेश गुप्ता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वहीं अलीगंज नगर इकाई में नीता गुप्ता को नगर अध्यक्ष तथा कल्पना अग्रवाल को नगर महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विकासखंड अलीगंज क्षेत्र के राजा का रामपुर, सराय, धुमरी और जैथरा की नई कार्यकारिणियों का गठन किया गया। इस दौरान मोनू अलीगंज, सुबोध गुप्ता, सत्यम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अनुज गुप्ता, वीरेंद्र कुमार वार्ष्णेय, संजीव कुमार वार्ष्णेय, गीता वार्ष्णेय, मीरा वार्ष्णेय, प्रदीप गुप्ता (भामाशाह), बंटी बाबू वार्ष्णेय तथा राकेश कुमार गुप्ता (चिकौरी) उपस्थित रहे।