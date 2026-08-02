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एसपी ने जुड़ावनपुर सहित तीन थाना का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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वैशाली पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने रुस्तमपुर, जुड़ावनपुर और राघोपुर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ-सफाई, अभिलेखों का संधारण, लंबित कांडों की स्थिति और विधि-व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए।

एसपी ने जुड़ावनपुर सहित तीन थाना का निरीक्षण किया

वैशाली पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने रुस्तमपुर,जुड़ावनपुर एवं राघोपुर थाना का क्रमवार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई,अभिलेखों का संधारण,मालखाना,शस्त्रागार,हाजत, सीसीटीएनएस कार्य,लंबित कांडों की स्थिति,वारंट एवं कुर्की-जब्ती की कार्रवाई तथा विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्र,विशेषकर दियारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित वाहन जांच, सघन गश्ती,अपराधियों के विरुद्ध निरंतर छापेमारी अभियान चलाने, फरार एवं वारंटी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा शराब, हथियार एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

साथ ही लंबित कांडों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने,अनुसंधान में तेजी लाने, प्रत्येक कांड की नियमित समीक्षा करने तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से बेहतर संवाद स्थापित करने, प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण करने तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील एवं जवाबदेह होकर कार्य करने का निर्देश दिया। -रमेश भगत

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