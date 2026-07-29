हत्या समेत अन्य मामले में 28 गिरफ्तार

वैशाली जिले में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थानों की पुलिस ने 28 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या कांड में 01,एनडीपीएस कांड में 01, आर्म्स एक्ट कांड में 01, हत्या के प्रयास कांड में 01,अपहरण कांड में 02,चोरी के कांड में 03, उत्पाद अधिनियम कांड में 08 एवं अन्य कांड में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वही पुलिस ने 10 वारंट एवं 76 कुर्की का निष्पादित किया। अवैध मादक पदार्थ के विरोध छापेमारी कर पुलिस ने 3.750 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। वही पुलिस ने यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर 01 लाख 07 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।