आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में 23 गिरफ्तार
वैशाली जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास और उत्पाद अधिनियम जैसे मामलों को शामिल किया गया है। साथ ही, 130 लीटर देशी शराब और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया।
हाजीपुर। नगर संवाददाता वैशाली जिले में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थानों की पुलिस ने हत्याकांड में 02, आर्म्स एक्ट एक्ट कांड में 07, हत्या का प्रयास कांड में 06, उत्पाद अधिनियम कांड में 05 एवं अन्य मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 01 वारंट एवं 238 कुर्की का निष्पादित किया। अवैध मादक पदार्थ के विरोध छापेमारी कर 130 लीटर देशी शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर 02 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने दो पिस्टल, 02 जिंदा कारतूस, 01 मैगजीन एवं तीन बाइक बरामद की।
यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। घनश्याम
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