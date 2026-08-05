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रेल मंत्री से मिली वीणा देवी, एलएचएस के निर्माण पर चर्चा

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की सांसद वीणा देवी ने रेल मंत्री से मुलाकात की और मुजफ्फरपुर-जुब्बा सहनी रेलखंड पर एलएचएस निर्माण की तिथि मांगने के साथ ही सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने देवरिया-पाटलिपुत्र डेमू पैसेंजर के विस्तार और मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की भी बात की।

रेल मंत्री से मिली वीणा देवी, एलएचएस के निर्माण पर चर्चा

मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता वैशाली की सांसद वीणा देवी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने मुजफ्फरपुर-जुब्बा सहनी रेलखंड पर प्रस्तावित एलएचएस (लिमिटेड हाइट सबवे) के निर्माण का मामला उठाया। एसएचएस का जल्द निर्माण शुरू करने के लिए तिथि घोषित करने का अनुरोध किया। साथ ही निर्माण शुरू होने तक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।इसके अलावा सांसद ने देवरिया-पाटलिपुत्र डेमू पैसेंजर (75219/75221) का विस्तार करने और परिचालन के समय में संशोधन की आवश्यकता जताई, ताकि छात्रों, किसानों, व्यवसायियों व नौकरीपेशा लोगों को अधिक सुविधा हो सके। सांसद ने मोतीपुर व आसपास की लाखों आबादी का हवाला देते हुए मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की।

कहा कि इससे क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर व आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों की सुविधा को लेकर इन मांगों के संबंध में सांसद ने रेल मंत्री को पत्र भी सौंपा।

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