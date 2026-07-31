वैभव का नवोदय विद्यालय में चयन
राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट के छात्र वैभव सिंह नेगी का चयन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया में हुआ है। अब वह नवोदय स्कूल में आगे की पढ़ाई करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाध्यापक ने वैभव को बधाई दी है।
संजय मठपाल ,द्वाराहाट। राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट के छात्र वैभव सिंह नेगी का राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया में चयन हुआ है। छह से आगे की पढ़ाई अब वैभव नवोदय स्कूल से करेंगे। इस पर विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक पूरन सिंह बिष्ट, अंकिता जोशी, उर्मिला नेगी आदि ने खुशी जताते हुए वैभव को बधाई दी है।
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