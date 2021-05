अगले 2 महीने में दूर हो जाएगी वैक्सीन की किल्लत, गुलेरिया बोले- बाहर से भी मंगाए जाएंगे टीके

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बी वैक्सीन की किल्लत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। इस बीच दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि करीब दो महीने में देश में टीके बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने विनिर्माण संयंत्र खोलना शुरू कर देंगी और वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। उन्होंने दूसरे देशों से भी वैक्सीन मंगाने की बात कही है।

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा, ''अधिक से अधिक विनिर्माण संयंत्रों के द्वारा कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक की वैक्सीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। स्पुतनिक ने निर्माण के लिए भारत में कई कंपनियों के साथ करार किया है। भारत बायोटेक और एसआईआई द्वारा नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। जुलाई-अगस्त तक हमारे पास बड़ी मात्रा में खुराक उपलब्ध होगी।''

