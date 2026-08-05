बच्चों व गर्भवती महिलाओं का हुआ टीकाकरण
पड़री। संवाददाता कोंच ब्लाक के गांव पनियारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित
पड़री। संवाददाता कोंच ब्लाक के गांव पनियारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप स्वास्थ्य केंद्र पनियारा की टीम ने बच्चों का टीकाकरण किया। एएनएम रमा पाल एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कोंच चंद्रप्रभा खरे की देखरेख में बच्चों का वजन लिया गया। जिसमें बच्चों की लम्बाई व ऊंचाई के हिसाब से सेम मेम बच्चों की श्रेणी देखी गयी और लाल पीला एवं हरा श्रेणी में अंकित किया गया, वहीं गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण करते हुए वजन लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री रचना निरंजन ने जरुरी सलाह दी।आंगनबाड़ी शांति देवी मुख्य रुप से मौजूद रहीं।
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