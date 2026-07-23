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पशुओं का उचित देखभाल नहीं करने पर हो सकते है बीमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवादपशुओं का उचित देखभाल नहीं करने पर हो सकते है बीमारपशुओं का उचित देखभाल नहीं करने पर हो सकते है बीमारपशुओं का उचित देखभाल

पशुओं का उचित देखभाल नहीं करने पर हो सकते है बीमार

नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अगर पालतू पशु लंगड़ा के चले या उसे चलने में तकलीफ हो रही है तो वह खुरपका मुंहपका या ब्रूसेला से ग्रसित हो सकता है। इन रोगों का कोई उपचार नहीं है। सिर्फ उन्हें टीकाकरण से ही बचाया जा सकता है। उक्त बातें प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी डॉ आरके यादव ने गुरुवार को एक वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि पशुओं में खुरपका मुंहपका विषाणु से होने वाले रोग से न सिर्फ उनकी क्षमता कम होती है। बल्कि दूध उत्पादन में भी कमी होती है। इतना ही नहीं इससे मादा पशुओं का गर्भपात भी हो सकता है। दो खुर वाले पशुओं में मुंह के अंदरूनी त्वचा में सूजन और छाले हो जाते हैं।

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इन छालों से अत्यधिक मात्रा में लार निकलती है। कहा कि पशुओं के खुर में छाले व पशुओं द्वारा लार चाट लेने से घाव में कीड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसका सबसे आसान लक्षण पशुओं को खाने पीने व चलने में तकलीफ होती है। साथ ही इसके बाद इसमें पशु को तेज बुखार भी आता है। ऐसे रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में आने से पानी व चारा खाने के बाद अन्य पशुओं में भी संक्रमित होने से दूसरे पशु भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में आम है। इसके अलावा ब्रूसेला पशुओं से मनुष्य में भी फैलने वाला रोग है। यह रोग दूध या दूध निकालने वाले व्यक्ति या पशु चिकित्सक के माध्यम से भी फैल सकता है। इस रोग के कारण पशुओं में गर्भपात हो जाता है। सभी जोड़ों में सूजन आती है। साथ ही चलने में ज्यादा तकलीफ होती है। वही मादा पशु हमेशा के लिए बांझ भी हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालक अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। चार से छह माह के मादा पशुओं को टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित कर रोग को फैलने से रोका जा सकता है। एक बार टीकाकरण हो जाने के बाद आजीवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

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