तहसील टास्क फोर्स बैठक में टीकाकरण और कृमि मुक्ति को लेकर दिए निर्देश
अगस्त माह में होने वाले टीकाकरण अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तहसील टास्क फॉर समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में अधिकारियों ने स्कूल आधारित टीकाकरण और बच्चों को अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाने पर चर्चा की। सभी विभागों से सहयोग मांगा गया ताकि शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
अगस्त माह में टीकाकरण अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान को लेकर गुरुवार को तहसील सभागार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तहसील टास्क फॉर समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान अनेकों अधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को हुई बैठक में एसडीएम प्रिंस वर्मा ने कहा कि स्कूल आधारित टीकाकरण तथा सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। जिसको लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर श्वेतांबरी के साथी डॉक्टर दुर्गेश्वर प्रसाद में डीपीटी तथा टीडी के विषय में बताया। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास विभाग, विकास विभाग ,नगर पालिका, शिक्षा विभाग आदि से सहयोग मांगा गया, कहा कि शत प्रतिशत टीकाकरण कराया जाना है।
जिसके लिए सभी लोग सहयोग करें। इसके अलावा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो की 14 अगस्त को होगा सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाने तथा छोटे बच्चों को 18 अगस्त को अल्बेंडाजोल खिलाने पर चर्चा की गई। एसडीएम प्रिंस वर्मा ने सभी अधिकारियों से सहयोग देने के निर्देश दिए।
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