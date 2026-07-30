बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान, शिक्षक होंगे नोडल अधिकारी

सभी स्कूलों में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए चलेगा अभियान शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के परिषदीय विद्यालयों समेत सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों औ

शाहजहांपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों समेत सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत करीब सवा लाख बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा और रुबेला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अगस्त माह में दो चरणों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

अभियान की योजना अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय में नोडल अधिकारी (नोडल शिक्षक) नामित किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण की पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने डीआईओएस और बीएसए को अभियान के संचालन के निर्देश दिए हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, बीएसए और डीआईओएस संयुक्त रूप से विद्यालयवार माइक्रो प्लान तैयार करेंगे, जिससे कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।

टीकाकरण का समय अभियान का पहला चरण 3 से 7 अगस्त तक चलेगा। इसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को टीडीएपी-2, 10 वर्ष के बच्चों को टीडी-10 तथा 16 वर्ष के बच्चों को टीडी-16 की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में 50 से 75 बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 18 से 28 अगस्त तक मीजल्स-रूबेला (एमआर) अभियान संचालित होगा। इसके तहत 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को एमआर वैक्सीन की अतिरिक्त डोज लगाई जाएगी।

कार्यक्रम की क्षमता प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन 100 से 125 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों की रोकथाम को और मजबूती मिलेगी। अभियान के दौरान नोडल अधिकारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पात्र बच्चों की सूची तैयार कराएंगे तथा टीकाकरण की प्रगति पर लगातार नजर रखेंगे। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए प्रार्थना सभाएं, अभिभावक-शिक्षक बैठकें और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर उन्हें भी अभियान से जोड़ा जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग होगी तथा सभी गतिविधियों का विवरण निर्धारित पोर्टलों पर अपलोड किया जाएगा।