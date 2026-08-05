दूसरी चयन सूची में सिर्फ 26 सौ छात्रों का नाम, सीटें रहेंगी खाली
बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद व बोकारो के 33 डिग्री कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए सीटें 2026 में खाली रहेंगी। 10,653 छात्र-छात्राओं ने पहले चयन सूची में नामांकन लिया। दूसरी चयन सूची बुधवार को जारी होगी। कुल 42 हजार सीटों में 30 हजार से अधिक सीटें खाली हैं।
बीबीएमकेयू (बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय) के अधीन धनबाद व बोकारो के 33 डिग्री कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक कोर्स 2026 में सीटें खाली रहेंगी। पहली चयन सूची में चयनित छात्र-छात्राओं में से 10,653 छात्र-छात्राओं ने नामांकन लिया। 31 जुलाई को नामांकन की तिथि खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय एडमिशन सेल ने दूसरी चयन सूची की तैयारी की।
दूसरी चयन सूची की तैयारी
बुधवार को चयन सूची जारी की जाएगी। दूसरी चयन सूची में धनबाद व बोकारो के छह कॉलेजों पीके राय कॉलेज, एसएसएलएनटी धनबाद, बीएसके मैथन, आरएस मोर गोविंदपुर, कतरास कॉलेज व चास कॉलेज के वेटिंग लिस्ट वाले विषयों की ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इनमें 26 सौ से कुछ अधिक छात्र-छात्राओं का ही नाम आ पा रहा है। चयनित छात्रों का नामांकन 6 अगस्त से 14 अगस्त तक लिया जाएगा। सीट से कम आवेदन वाले विषयों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है। अब संबंधित छह कॉलेजों में वेटिंग वाले विषयों की सूची जारी की जा रही है।
आगामी नामांकन प्रक्रिया
ऐसे में यह तय है कि दूसरी चयन सूची में शामिल सभी छात्रों ने अगर नामांकन ले भी लिया तो तो कुल नामांकन का आंकड़ा 13 हजार तक पहुंचेगा। उसके बाद खाली सीटों के लिए सेकंड फेज के तहत दोबारा चांसलर पोर्टल खोला जाएगा। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर नामांकन लिया जाएगा।
खाली सीटों का विवरण
धनबाद व बोकारो के कॉलेजों में स्नातक में 42 हजार सीटें हैं। इनमें अभी 30 हजार से अधिक सीटें खाली रहेंगी। सेकंड फेज में नामांकन होने के बाद भी चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातक में सीटें खाली रहेंगी। कम नामांकन ने विश्वविद्यालय एडमिशन सेल की चिंता बढ़ा दी है। नामांकन की संख्या में कैसे बढ़ोतरी हो, इसपर मंथन किया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
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