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यूजी छात्रों को भी छात्रावास खाली करने का मिला निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एमजीएम मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत के बाद इंटर्न छात्रावास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साकची स्थित इंटर्न छात्रावास के बाद अब कॉलेज के यूजी छात्रावास के छात्रों को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां लगभग 14 छात्र रह रहे हैं।

यूजी छात्रों को भी छात्रावास खाली करने का मिला निर्देश

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत के बाद इंटर्न छात्रावास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए साकची स्थित इंटर्न छात्रावास के बाद अब कॉलेज के यूजी छात्रावास के भी छात्रों को खाली करने का निर्देश दिया गया। यहां करीब 14 छात्र रह रहे हैं। जानकारी हो कि साकची के इंटर्न छात्रावास में भी सभी कमरों में रह रहे लोगों की सूची बना ली गई है। इसमें वे छात्र भी हैं, जो इटर्न डॉक्टर हैं और उस छात्रावास में रहने के अधिकृत हैं।

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