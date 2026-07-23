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आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार और कॉलेज से बर्खास्त

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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दून पुलिस ने शिवालिक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है और यूटीयू ने उन्हें परीक्षा गतिविधियों से सात साल तक प्रतिबंधित किया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है और दोबारा अगस्त में होगी।

आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार और कॉलेज से बर्खास्त

यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में दून पुलिस ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग झाझरा के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, वहीं विश्वविद्यालय ने भी सख्त कदम उठाते हुए उसे सात साल के लिए परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर नरेश राठौर ने बताया कि यूटीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल केस दर्ज कराया। बताया कि बीते आठ जुलाई को हुई सेमेस्टर परीक्षा को लेकर एक गोपनीय शिकायत मिली। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच में पाया गया कि आरोपी प्रोफेसर ने छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए तीन जुलाई को ही पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा कर दिए थे।

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परीक्षा के बाद इन प्रश्नों की असली प्रश्नपत्र से काफी समानता पाई गई। एसएसपी के निर्देश पर प्रेमनगर पुलिस ने बीएनएस की धारा 316, 318 (4) और 61 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को सहारनपुर (यूपी) मूल के 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक की पुष्टि के बाद यूटीयू ने संबंधित दोनों विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कुलपति डॉ. तृप्ता ठाकुर के अनुसार अब ये परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में दोबारा कराई जाएंगी। इधर, पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि क्या उसने पेपर बांटने के एवज में छात्रों से पैसे लिए थे। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर तकनीकी जांच की जा रही है ताकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

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Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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