डीआर बंद करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी संगठन ने खोला मोर्चा
उत्तराखंड परिवहन निगम के रुद्रपुर डिपो में नियमित चालक-परिचालकों की ड्यूटी रोटेशन (डीआर) बंद होने के विरोध में कर्मचारी संगठन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन करेंगे।
रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड परिवहन निगम के रुद्रपुर डिपो में नियमित चालक-परिचालकों का डीआर बंद किए जाने के विरोध में कर्मचारी संगठन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सहायक महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कर्मचारी हितों की अनदेखी जारी रही तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा। शाखा अध्यक्ष मनोज कुमार यादव और शाखा मंत्री प्रीतम दास की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से नियमित चालक-परिचालकों को ड्यूटी के साथ डीआर और नियमानुसार विश्राम दिया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में डीआर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इससे कर्मचारियों में असंतोष है। कहा गया कि विभागीय नियमों के तहत पहले नियमित चालक-परिचालकों को लंबी दूरी के मार्गों पर निर्धारित ड्यूटी देने में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि यह निर्णय कर्मचारी हितों के विपरीत है और इसे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठन ने पूर्व की भांति नियमित चालक-परिचालकों को प्राथमिकता देते हुए संचालन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
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